Open Var ha sbagliato Doveri | netto il rigore su Hojlund il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto

In questa puntata di Open Var si analizzano le decisioni arbitrali su un rigore non concesso a Hojlund, evidenziando come il VAR avrebbe dovuto intervenire. La discussione coinvolge esperti come Dino Tommasi, contribuendo a chiarire i criteri e le eventuali mancanze nelle valutazioni degli arbitri. Un approfondimento utile per comprendere meglio le dinamiche delle decisioni nel calcio moderno.

È andata in onda la puntata di Open Var, con Federica Zille in studio con Dino Tommasi ex arbitro e oggi componente dell’associazione arbitri (Aia). Tra gli episodi analizzati c’è stato, ovviamente, il contatto Bremer-Hojlund in Juve – Napoli. Open Var su Juve-Napoli. Parla Tommasi: «Mariani comunica al Var che non ha visto la situazione di Bremer perché guarda troppo a destra e perde la priorità sul centro dell’area di rigore in quel momento. Ha arbitrato bene la gara ma lui non vede il primo contatto. Kalulu-Vergara è troppo leggero, non ci sono parametri chiari per un intervento. Bremer trattiene Hojlund con entrambe le mani e gli cinge il collo col braccio sinistro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nella 22ª giornata del campionato 2025-26, le decisioni arbitrali sono al centro dell'attenzione.

In questa analisi si approfondiscono i recenti interventi della giustizia sportiva in relazione alla partita Juventus-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni e alle controversie emerse.

