Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il video

Durante la diretta del passaggio di Artemis II vicino alla Luna, un video ha mostrato un barattolo di Nutella che fluttuava all’interno della capsula Orion tra l’equipaggio. L’immagine ha catturato l’attenzione di chi seguiva l’evento, evidenziando il movimento del contenitore nello spazio privo di gravità. Nessuna spiegazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla presenza del barattolo o al motivo per cui fosse lì.

Un barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna. Le immagini stanno diventando virali sui social. La scena è stata immortalata ieri, quando gli astronauti erano a pochi passi dal superamento di record di distanza dalla Terra ( che hanno poi raggiunto ). L’account del brand (negli Usa) ringrazia: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi distribuzione nella storia».?Sul suo account @NutellaUsa, il brand ha condiviso il video, commentando: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette». 🔗 Leggi su Open.online Artemis 2 è partita, inizia il volo con equipaggio attorno alla Luna: 10 giorni per tornare sulla TerraAlle 00:36 di oggi, giovedì 2 aprile, è iniziato ufficialmente il viaggio di Artemis 2, la missione che per la prima volta porterà un equipaggio... Artemis II compie il giro attorno alla luna: missione storicaABBONATI A DAYITALIANEWS Un giorno decisivo nello spazio È stata la giornata più attesa della missione Artemis II, quella che ha segnato un momento...