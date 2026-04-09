Charlotte Casiraghi ha partecipato a un evento firmacopie indossando un raccolto spettinato che ha attirato l’attenzione. La presenza della principessa ha attirato numerosi curiosi, mentre il look casual e il trucco naturale hanno fatto notizia tra gli spettatori. L’evento si è svolto in un ambiente pubblico, con la partecipazione di fan e giornalisti, senza particolari incidenti o anomalie.

Da quando è piccola, Charlotte Casiraghi ha un asso nella manica. Quella bellezza che le viene naturale: un fascino che sembra ampliarsi quando è acconciata e truccata in moda casual. Del tutto casuale, come se non si fosse nemmeno guardata allo specchio prima di uscire. Qui, risiede la vera bellezza. Fatta di luce, sostanza, sguardi, carattere, sicurezza, tranquillità. Una dimensione che appartiene del tutto alla principessa monegasca, figlia di Carolina di Monaco. E che mostra all’ennesima presentazione del suo libro. Trasformando un firmacopie in un evento molto chic. Charlotte Casiraghi: il libro, il fidanzato e quel raccolto spettinato e chic. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charlotte Casiraghi e il firmacopie con raccolto spettinato. Molto chic

Charlotte Casiraghi, fata verde con dettaglio intrigante alla Paris Fashion WeekE alla fine arriva lei, Charlotte Casiraghi, e dalla Paris Fashion Week 2026 non ci aspetta più altro.

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La cosa più bella che abbia mai visto nella sua vita Incontrare lo sguardo dei suoi figli alla loro nascita. In quante come lei Charlotte Casiraghi si racconta come non aveva mai fatto prima. L'articolo completo https://dilei.it/reali/charlotte-casiraghi-non-ha-m - facebook.com facebook