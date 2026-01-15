charlotte casiraghi sfida carolina di monaco e passeggia mano nella mano con il fidanzato

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sono stati fotografati mentre passeggiavano insieme, confermando la solidità della loro relazione iniziata circa un anno e mezzo fa. La coppia, finora poco visibile pubblicamente, sembra aver trovato un equilibrio che testimonia una relazione stabile e condivisa. Questa presenza pubblica segna un passo importante nel percorso di coppia, attirando l’attenzione di chi segue le vicende della famiglia reale monegasca.

Nessuno avrebbe scommesso sulla storia d’amore tra Charlotte Casiraghi e lo scrittore Nicolas Mathieu e invece la loro relazione va a gonfie vele dopo un anno e mezzo. La coppia è stata paparazzata mano nella mano per le vie di Parigi. Charlotte Casiraghi, il fidanzato più contestato. Charlotte Casiraghi non ha avuto paura di sfidare i pregiudizi e le critiche, scegliendo di seguire il suo cuore. Per un po’ di tempo è stata infatti al centro dei pettegolezzi, quando iniziò a circolare la notizia della sua relazione con lo scrittore Nicolas Mathieu. Quest’ultimo è stato probabilmente il fidanzato più contestato. 🔗 Leggi su Dilei.it

