Charlotte Casiraghi fata verde con dettaglio intrigante alla Paris Fashion Week

Durante la Paris Fashion Week 2026 si è vista Charlotte Casiraghi, che ha attirato l’attenzione con un look particolare. La principessa ha sfilato tra le modelle, indossando un abito verde con dettagli unici. La sua presenza ha suscitato interesse tra il pubblico e i media, confermando il suo ruolo come figura di spicco dell’evento. La sua apparizione ha chiuso la giornata di sfilate.

E alla fine arriva lei, Charlotte Casiraghi, e dalla Paris Fashion Week 2026 non ci aspetta più altro. La figlia di Carolina di Monaco ha presenziato alla sfilata Chanel, che di fatto ha chiuso la Settimana della Moda francese, lasciando tutti senza fiato con il classico tailleur smeraldo della Maison e con un dettaglio sfizioso sul tacco delle sue décolleté bicolor. Charlotte, fata verde, ha lanciato il suo incantesimo. Charlotte Casiraghi, fata verde col tailleur di Chanel. Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata di Chanel alla Paris Fashion Week. Il direttore creativo Matthieu Blazy ha presentato la collezione Autunno Inverno 2026 al Grand Palais. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlotte Casiraghi, fata verde con dettaglio intrigante alla Paris Fashion Week Articoli correlati Annalisa, look da bambolina ma con tacchi a spillo alla Paris Fashion Week 2026Alla Paris Fashion Week 2026 è stata la volta di Stella McCartney che, se non altro, si è distinta per originalità: l’attesissimo fashion show... Chappell Roan porta il boudoir di Vivienne Westwood alla Paris Fashion Week (con un twist super cheeky)Alla Paris Fashion Week, Chappell Roan ha fatto il suo ingresso allo show Vivienne Westwood Fall 2026 con un look che sembrava uscito da un teatro... Una selezione di notizie su Charlotte Casiraghi Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel: il look verde prato e le slingback goloseUn esclusivo tailleur verde prato dai bottoni gioiello, ma a far impazzire i social è stato un dettaglio goloso sulle scarpe ... iodonna.it Charlotte Casiraghi. Le crepe dell’anima. Segreti e confessioni raccontati a Vanity FairProsegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno ... msn.com