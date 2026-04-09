Durante un evento a Milano, il pilota Ferrari ha condiviso alcune abitudini alimentari, spiegando di trovare difficile resistere a pizza e gelato. Ha aggiunto che a casa preferisce pasti semplici come pollo e pasta in bianco, e ha affermato di aver sperimentato il veganesimo senza successo, tornando a mangiare normalmente. L’incontro si è svolto in occasione di un evento dedicato al suo brand di gelato, che unisce piacere e benessere.

Il suo primo ricordo legato al gelato? «La domenica con la famiglia, in soggiorno, davanti alla televisione, a guardare le gare di Formula 1. Io con in mano la mia coppa di vaniglia, che era e resta tutt’ora il mio gusto preferito. Se è partito questo progetto è proprio perché il gelato mi è sempre piaciuto tantissimo e, seppur non potessi mangiarne quanto volevo, non riuscivo a resistere». Oltre al gelato, a cos’altro non riesce a resistere? «Sono ghiotto di pizza. Quindi, per il gelato abbiamo trovato la soluzione, adesso il prossimo progetto dovrà essere sulle pizzerie (ride, ndr). Adoro la margherita con sopra il prosciutto crudo, quando inizio a mangiarla faccio fatica a fermarmi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charles Leclerc: «A pizza e gelato fatico a resistere. Chi cucina a casa? Io mi fermo a pollo e pasta in bianco»

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Si parla di: Charles Leclerc: A pizza e gelato fatico a resistere. Chi cucina a casa? Io mi fermo a pollo e pasta in bianco; Charles Leclerc: Sono ancora quel bambino curioso che guardava la F1 in tv mangiando un gelato.

Charles Leclerc: «A pizza e gelato fatico a resistere. Chi cucina a casa? Io mi fermo a pollo e pasta in bianco»Abbiamo incontrato a Milano il pilota Ferrari a margine di un evento LEC, il suo brand di gelato che concilia piacere e benessere: «Veganesimo? Ho provato, ma sono tornato a mangiare tutto. La prima c ... vanityfair.it