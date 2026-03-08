Gabriel Garko il coming out | Era un macigno La verità sui ritocchi estetici

Gabriel Garko ha rivelato di aver mantenuto il matrimonio con il suo compagno, Giorgio, segreto per due anni. Durante un'intervista a Verissimo, l'attore ha anche parlato del suo coming out, definendolo come

(Adnkronos) – Gabriel Garko sta vivendo una nuova fase della sua vita. Ospite oggi a Verissimo, l'attore ha parlato del matrimonio con il compagno – così come preferisce chiamarlo – Giorgio: "Ho mantenuto il matrimonio segreto per due anni. Era una sfida che volevo affrontare, volevo provare a me stesso di avere una vita privata", ha spiegato. La coppia sta insieme da circa quattro anni: "Tra noi va benissimo, abbiamo un rapporto equilibrato. È fatto di quotidianità. È geloso, ma nel mondo giusto. Ci completiamo. Quando sei un personaggio pubblico è difficile trovare una serenità di coppia. Ma io ho fatto bingo", ha aggiunto. Gabriel Garko ha parlato del momento in cui, nel 2020, decise di fare coming out durante la sua partecipazione come ospite al Grande Fratello Vip: "Ho pensato di dovermi togliere questo macigno". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gabriel Garko confessa perché è stato costretto a fare coming out e rivela la sua attuale situazione sentimentale

Bradley Cooper rompe il silenzio sui suoi presunti ritocchi estetici: la risposta che nessuno si aspettava

