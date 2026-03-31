Ilaria Galassi insulti social per i ritocchi estetici | Offese anche sui miei figli

Una nota influencer ha ricevuto commenti offensivi sui social media dopo aver annunciato di aver subito un intervento di blefaroplastica, una procedura chirurgica che modifica le palpebre superiori. Gli insulti si sono estesi anche ai membri della sua famiglia, in particolare ai figli. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla reazione online alle scelte estetiche e sui commenti negativi diffusi in rete.

(Adnkronos) – Ilaria Galassi vittima di insulti social dopo aver dichiarato di essersi sottoposta a un intervento di blefaroplastica, una proceduta di chirurgia plastica che rimodella le palpebre superiori. "Io non mi nascondo, sono vanitosa, mi piace la chirurgia estetica senza però cambiare i connotati facciali", ha raccontato la showgirl italiana ospite oggi a La volta buona. Dopo aver mostrato sui social il risultato dell'intervento, Galassi ha raccontato di aver ricevuto numerosi commenti offensivi: "Sei un mostro, poveri i tuoi figli, ma che madre sei, ma che esempio sei", ha detto ricordando alcuni degli insulti particolarmente duri rivolti anche al suo ruolo di madre. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Gabriel Garko, il coming out: “Era un macigno”. La verità sui ritocchi estetici Irene Rescifina eliminata a Masterchef: “Sui miei social insulti e minacce di morte. Ma così non siIrene Rescifina, ventenne originaria di Pamplona ma cresciuta a Messina, ha lasciato Masterchef dopo aver partecipato al programma in qualità di... Tutti gli aggiornamenti su Ilaria Galassi Ilaria Galassi, insulti social per i ritocchi estetici: Offese anche sui miei figliIlaria Galassi vittima di insulti social dopo aver dichiarato di essersi sottoposta a un intervento di blefaroplastica, una proceduta di chirurgia plastica che rimodella le palpebre superiori. Io non ... notizie.it Ilaria Galassi dopo un’operazione di chirurgia estetica Soddisfatta del risultato/ Poi lo sfogo sui socialIlaria Galassi si mostra dopo un'operazione di chirurgia estetica e ammette di essere soddisfatta. Poi si lascia andare ad uno sfogo. Ilaria Galassi, dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello, ... ilsussidiario.net