CHampions i risultati Colpaccio Simeone il Barça vede rosso Kvara-Doué il PSG va

Nella notte di Champions League, due minuti di pura tensione hanno deciso l'esito della partita. Nonostante le prestazioni di Lamine Yamal, la squadra di Flick non è riuscita a evitare la sconfitta contro un Atletico Madrid determinato. Nel frattempo, il PSG ha conquistato una vittoria grazie ai gol di Kvara e Doué, mentre il Barcellona ha visto rosso e perso terreno in questa fase della competizione.

Due minuiti da incubo. Non bastano le magie di Lamine Yamal alla squadra di Flick per superare un Atletico Madrid in trance agonistica. Il Barcellona vede letteralmente rosso a due passi dall’intervallo: prima l’espulsione di Cubarsi, poi il gol di Alvarez al 45’. Solo l’antipasto della piega che prenderà la partita degli ospiti a metà della ripresa. Al 70’ è Alexander Sorloth a punire il Barça con un tiro al volo dal centro dell’area, è il 2-0 finale. I blaugrana e l’Atletico si incontreranno nuovamente martedì prossimo, sempre alle 21: la partita da ’all in’ che vale un posto in semifinale contro lo Sporting Lisbona o l’Arsenal (impegnati nel ritorno mercoledì prossimo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doué, il PSG va Leggi anche: Psg-Liverpool, le pagelle: Doué e Kvara devastanti, 7,5. Szoboszlai senza idee, 5 Barcellona Atletico Madrid 0-2: dopo il rosso a Cubarsi Simeone dilaga, colpaccio griffato Alvarez e SorlothCalciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,... Temi più discussi: Atlético Madrid, che colpo: 2-0 in casa del Barcellona; Champions, l’Atletico Madrid fa il colpaccio al Camp Nou: Barcellona ko 0-2; CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doué, il PSG va; Psg batte il Liverpool e colpo Atletico sul Barcellona. CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doué, il PSG vaNon c’è storia fra PSG e il Liverpool, con i francesi avanti con Doué dopo appena 11 minuti, grazie a uno slalom tra i difensori del calciatore transalpino. Il colpo di grazia arriva con Joao Neves ... sport.quotidiano.net Il rosso a Cubarsì lancia l'Atletico Madrid: Simeone passa a Barcellona, 2-0Segui con noi il derby spagnolo valido per i quarti di finale di Champions League ... msn.com #Barcellona #AtleticoMadrid finisce 0-2 Colpaccio griffato Alvarez e Sorloth x.com Barcellona Atletico Madrid finisce 0-2 Colpaccio griffato Alvarez e Sorloth - facebook.com facebook