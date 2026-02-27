Cooperativa in liquidazione TFR mai pagato | le lavoratrici aspettano da sei anni

Da sei anni le lavoratrici di una cooperativa sociale di Sant’Angelo dei Lombardi aspettano ancora il pagamento del TFR, nonostante il rapporto di lavoro si sia concluso tempo fa. La cooperativa, attualmente in liquidazione, ha nominato un Commissario che si occupa della fase di chiusura. Le dipendenti continuano a cercare una soluzione definitiva senza ottenere risposte concrete.