Cooperativa in liquidazione TFR mai pagato | le lavoratrici aspettano da sei anni
Da sei anni le lavoratrici di una cooperativa sociale di Sant’Angelo dei Lombardi aspettano ancora il pagamento del TFR, nonostante il rapporto di lavoro si sia concluso tempo fa. La cooperativa, attualmente in liquidazione, ha nominato un Commissario che si occupa della fase di chiusura. Le dipendenti continuano a cercare una soluzione definitiva senza ottenere risposte concrete.
Un rapporto di lavoro terminato ormai da sei anni, una cooperativa sociale “L’Incontro” con sede a Sant’Angelo dei Lombardi, messa in liquidazione con tanto di nomina di Commissario incaricato subito dopo.Intanto, un nutrito gruppo di lavoratrici addette alla pulizia, impiegate dalla cooperativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
