Unicoop rinnovo del contratto per 400 lavoratrici piacentine della cooperativa sociale

Il rinnovo del contratto integrativo aziendale coinvolge 400 lavoratrici di Unicoop Piacenza. L’accordo è previsto per mercoledì 28 gennaio alle 17, presso il Punto Infanzia di Piazza Cittadella. L’incontro rappresenta un momento importante per definire le condizioni di lavoro e rafforzare il rapporto tra cooperativa e dipendenti.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.