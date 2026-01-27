Unicoop rinnovo del contratto per 400 lavoratrici piacentine della cooperativa sociale
Il rinnovo del contratto integrativo aziendale coinvolge 400 lavoratrici di Unicoop Piacenza. L’accordo è previsto per mercoledì 28 gennaio alle 17, presso il Punto Infanzia di Piazza Cittadella. L’incontro rappresenta un momento importante per definire le condizioni di lavoro e rafforzare il rapporto tra cooperativa e dipendenti.
Rinnovo del contratto integrativo aziendale per 400 lavoratrici piacentine di Unicoop. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 gennaio alle ore 17, nel del Punto Infanzia di Piazza Cittadella. Qui, i vertici della cooperativa incontreranno i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl Uil e di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Unicoop Piacenza
CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. IN BLOCCO UNICO
Rinnovo McKennie, ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto
La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.
Ultime notizie su Unicoop Piacenza
Unicoop rinnova il contratto aziendale Più valore al lavoro di 400 operatoriUnicoop, cooperativa sociale storica del territorio piacentino, si appresta a firmare il rinnovo del proprio Contratto Integrativo Aziendale. piacenzasera.it
Proseguono i Punti Digitali Facili a Pontassieve e Pelago Si rinnova l’impegno per il superamento del divario digitale sul territorio. Grazie al rinnovo dell’accordo tra la Croce Azzurra di Pontassieve e la Regione Toscana, il progetto dei Punti Digitali Facili c - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.