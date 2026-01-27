Unicoop rinnovo del contratto per 400 lavoratrici piacentine della cooperativa sociale

Da ilpiacenza.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo del contratto integrativo aziendale coinvolge 400 lavoratrici di Unicoop Piacenza. L’accordo è previsto per mercoledì 28 gennaio alle 17, presso il Punto Infanzia di Piazza Cittadella. L’incontro rappresenta un momento importante per definire le condizioni di lavoro e rafforzare il rapporto tra cooperativa e dipendenti.

Rinnovo del contratto integrativo aziendale per 400 lavoratrici piacentine di Unicoop. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 gennaio alle ore 17, nel del Punto Infanzia di Piazza Cittadella. Qui, i vertici della cooperativa incontreranno i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl Uil e di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Unicoop Piacenza

CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. IN BLOCCO UNICO

Rinnovo McKennie, ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto

La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Unicoop Piacenza

unicoop rinnovo del contrattoUnicoop rinnova il contratto aziendale Più valore al lavoro di 400 operatoriUnicoop, cooperativa sociale storica del territorio piacentino, si appresta a firmare il rinnovo del proprio Contratto Integrativo Aziendale. piacenzasera.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.