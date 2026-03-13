500 atlete a Cesenatico | via all’Accademia Cup

Venerdì 13 marzo 2026 a Cesenatico è iniziata l’Accademia Cup, un torneo internazionale di ginnastica artistica. Sono presenti oltre 500 atlete provenienti da 16 società diverse che si sfidano nelle varie discipline del settore. La manifestazione si svolge in diverse strutture della città e durerà fino a domenica. La competizione coinvolge atlete di varie fasce di età e livelli tecnici.

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, a Cesenatico prende il via l'Accademia Cup, un torneo internazionale di ginnastica artistica che riunisce oltre 500 atlete provenienti da 16 società diverse. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, vede la presenza di squadre internazionali dalla Ceca e dalla Germania, insieme a una massiccia rappresentanza nazionale che va dal centro Italia fino alla Sardegna. L'iniziativa, ideata da Giampaolo Ciavolella e Franca Casadei, non si limita all'aspetto agonistico ma punta a offrire un'esperienza formativa preziosa per avvicinare le giovani alla disciplina sportiva. L'evento copre tutte le fasce d'età, dalle Giovani 1 agli anni precedenti al 1993, includendo anche un Criterium per le più piccole sotto gli otto anni.