Sicurezza a Cesena 128mila euro per il progetto ' Oltre stazione' Telecamere anche alla Malatestiana

A Cesena, sono stati destinati 128.000 euro al progetto 'Oltre stazione', che prevede l’installazione di telecamere, anche presso la Biblioteca Malatestiana, per rafforzare la sicurezza urbana. Con venti accordi di programma e un investimento totale superiore a 2,5 milioni di euro, l’obiettivo è promuovere la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza nelle aree pubbliche della città.

