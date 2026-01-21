Sicurezza a Cesena 128mila euro per il progetto ' Oltre stazione' Telecamere anche alla Malatestiana
A Cesena, sono stati destinati 128.000 euro al progetto 'Oltre stazione', che prevede l’installazione di telecamere, anche presso la Biblioteca Malatestiana, per rafforzare la sicurezza urbana. Con venti accordi di programma e un investimento totale superiore a 2,5 milioni di euro, l’obiettivo è promuovere la prevenzione della criminalità e migliorare la sicurezza nelle aree pubbliche della città.
Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna continua a investire nei progetti di prevenzione integrata, costruiti insieme ai territori, che hanno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
