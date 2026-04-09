Il cantautore si trova negli Studio 13 di Londra, dove sta lavorando in vista dei concerti estivi. Ha dichiarato di dedicare ogni giorno della sua vita ad affrontare il dolore attraverso nuove prospettive. La sua frase, “Sono proprio da un’altra parte”, viene interpretata come una riflessione sulla sua condizione attuale. Attualmente non sono stati annunciati dettagli sui brani in lavorazione o sulle date esatte dei prossimi concerti.

Nel post, Cesare Cremonini spiega anche quali saranno i suoi prossimi passi: resterà ancora per un periodo a Londra, poi inizierà la fase finale del lavoro sul tour. «Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio». La tournée di Cesare Cremonini partirà il 13 giugno da Imola e proseguirà poi in alcune delle principali città italiane, tra cui Firenze, Gorizia, Roma e Milano. Non è la prima volta, del resto, che Cesare Cremonini sceglie di parlare delle proprie fragilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cesare Cremonini: «Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Sono proprio da un’altra parte»

“Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene”: le parole di Cesare Cremonini“Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti”: così Cesare Cremonini su Instagram.

Cesare Cremonini, il post che allarma i fan: “Annego il dolore ogni giorno”Uno degli ultimi messaggi social di Cesare Cremonini ha allarmato non poco i suoi fan.

Temi più discussi: VIDEO| Cesare Cremonini e il post che colpisce i fan: Ogni giorno annego il dolore in nuove visioni; Cesare Cremonini, il messaggio preoccupante sui social: Ogni giorno annego il dolore, sono da un'altra parte; Annego il dolore ogni giorno: il buio di Londra, la malattia e il post di Cremonini che fa preoccupare i fan; Cesare Cremonini: La vita è capace di distruggerti, le parole che gelano i fan prima del tour.

Cesare Cremonini apre uno squarcio personale. Il post da Londra preoccupa i fan: La vita può distruggertiSui social il cantautore bolognese rompe la narrazione del successo: niente nuovi singoli, ma un percorso più profondo. Mentre il tour resta confermato e fa sold out: Sto un mese qui poi torno in Ita ... ilrestodelcarlino.it

Annego il dolore ogni giorno: il buio di Londra, la malattia e il post di Cremonini che fa preoccupare i fanDa Londra Cremonini scrive parole che gelano i fan: 'Ogni giorno annego il dolore.' Il post Instagram che anticipa il tour 2026 più intimo di sempre. spettacoli.tiscali.it

Il post di Cesare Cremonini spaventa i fan: "Sono altrove, mentre si parla di dischi e carriere la vita può distruggerti" Le parole del cantautore bolognese sui social https://qds.it/musica-cesare-cremonini-spaventa-i-fan-sono-altrove-la-vita-e-capace-di-distrugge - facebook.com facebook