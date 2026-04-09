Un recente messaggio pubblicato sui social da un noto cantautore ha suscitato preoccupazione tra i suoi follower. Nel post, l’artista ha scritto di “annoverare il dolore ogni giorno”, frase che ha portato molti a interpretare un momento difficile. La comunicazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la sua carriera, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulla situazione.

Uno degli ultimi messaggi social di Cesare Cremonini ha allarmato non poco i suoi fan. Il cantautore bolognese si è chiuso in uno studio di registrazione di Londra dove sta lavorando a nuovi brani. Da fine maggio sarà in tour in Italia e, per la gioia dei suoi estimatori, si esibirà a Gorizia, Firenze, Imola, Roma e Milano. Come si evince dal post, non è un periodo facile per lui. “Non sto facendo nessun singolo per il tour – svela – ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Cesare Cremonini, il post che allarma i fan: “Annego il dolore ogni giorno”

“Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così. Vi voglio bene”: le parole di Cesare Cremonini“Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti”: così Cesare Cremonini su Instagram.

Lo strano post di Cesare Cremonini su Instagram: “La vita può distruggerti”Cesare Cremonini allarma i fan con uno strano post, pubblicato su Instagram, in cui parla di dolore, di musica e di cambiamenti.

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Cesare Cremonini: il post social tra musica e fragilitàCesare Cremonini scuote Instagram con riflessioni sulla fragilità. Tra nuovo album e dolore personale, ecco cosa sta succedendo all'artista. lagazzettadellospettacolo.it

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