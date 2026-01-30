Frosinone Scaccia rompe con la Lega | crisi nel centrodestra e nuovi equilibri in Comune

Da frosinonetoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi tra Scaccia e la Lega a Frosinone si fa più concreta. Dopo alcune divergenze, il sindaco ha deciso di rompere ufficialmente con il partito di Matteo Salvini. La rottura apre una crepa nei rapporti all’interno del centrodestra locale e potrebbe cambiare gli equilibri in Comune. La situazione resta delicata e ancora da seguire.

Dallo scontro sul caso Vannacci alla gestione del bilancio, lo strappo del vicesindaco apre una fase di instabilità politica nella maggioranza guidata da Mastrangeli La crisi che attraversa il centrodestra frusinate non può essere archiviata come una semplice polemica social. Il durissimo intervento del vicesindaco di Frosinone Antonio Scaccia segna un passaggio politico rilevante, destinato a incidere in modo profondo sugli equilibri della maggioranza comunale e sull’assetto della destra locale. La miccia si accende dopo la condivisione, da parte dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, di un articolo sulla tre giorni della Lega a Roccaraso, interpretato come critico nei confronti dell’europarlamentare Roberto Vannacci.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Frosinone Lega

Crisi politica al Comune di Frosinone: vertice Lega–FdI

La crisi politica al Comune di Frosinone sta portando alla luce tensioni all’interno della maggioranza di centrodestra.

Veneto, Lega avanti nel  «derby» del centrodestra. Il fattore Zaia e gli equilibri futuri della coalizione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Frosinone Lega

Argomenti discussi: Frosinone - Terremoto nel Centrodestra, Scaccia rompe con la Lega e blinda Vannacci: Bassezza politica, non ci rappresentate più; Frosinone - ?Il Vicesindaco, il Generale e il marchio registrato: il tempismo di Scaccia svela le prove tecniche di scissione; Frosinone - Il paradosso di Sergio Crescenzi (Fdi): campione di voti, ma ai margini del 'Palazzo'; Campocatino, area presidiata dai carabinieri: stop alle auto non attrezzate e controlli per casco e alcol.

frosinone scaccia rompe conFrosinone – Terremoto nel Centrodestra, Scaccia rompe con la Lega e blinda Vannacci: Bassezza politica, non ci rappresentate piùIl vicesindaco del capoluogo attacca frontalmente l'assessore regionale Ciacciarelli dopo le polemiche di Roccaraso: è lo strappo definitivo con la corrente di Durigon? tunews24.it

Frosinone – Il Vicesindaco, il Generale e il marchio registrato: il tempismo di Scaccia svela le prove tecniche di scissioneLa scomunica di Scaccia alla gestione Durigon arriva in simultanea con la mossa di Vannacci: un sincronismo sospetto che agita i sonni di Mastrangeli e prefigura una nuova bandiera in maggioranza ... tunews24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.