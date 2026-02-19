L’unica cosa che manca all’AI è il dolore La fuga di cervelli dall’Italia? Cercano di farli tornare ma ricattandoli con il voto fuori sede | Dargen D’Amico a Sanremo 2026
Dargen D’Amico ha detto che l’unico elemento che manca all’intelligenza artificiale è il dolore. Durante il Festival di Sanremo 2026, ha presentato la canzone “AI AI” e ha criticato il modo in cui l’Italia si affida agli algoritmi per convenienza e pigrizia. Ha spiegato che molte band italiane esitano a esplorare suoni più autentici, temendo di non essere all’altezza del mercato internazionale. D’Amico ha anche sottolineato come il rischio sia di diventare come le macchine, imitandone i modelli senza innovare. La gara continua con questa riflessione sul futuro musicale.
Dargen D’Amico è in gara con “AI AI” alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. “Al momento si predilige ‘algoritmo per una questione di convenienza e di pigrizia, – ha dichiarato a FqMagazine il cantautore spiegando la canzone – io sono convinto che in Italia ci siano visioni musicali che andrebbero certificate, resa e, invece, noi abbiamo sempre un po’ di paura, di timore, di non essere all’altezza del sound internazionale. Quindi tendiamo in questo momento già come fossimo delle macchine a fare quello che farà la AI tra poco e cioè a copiare quello che c ‘è già. Solo che l’AI arriva domani e lo farà molto meglio di noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dargen D’Amico in vista di Sanremo 2026: «Le canzoni in Italia sembrano già prodotte dall’IA»Dargen D’Amico ha commentato che le canzoni italiane sembrano già create dall'IA, creando sconcerto tra gli appassionati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
