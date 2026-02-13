Crollo di via Mariti | chiuse le indagini salgono a 8 gli indagati

La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024 nel cantiere Esselunga, che si è rivelato una tragedia con cinque operai morti e tre feriti. Due anni dopo quella terribile giornata, sono saliti a otto gli indagati, accusati di negligenza e mancanza di sicurezza sul lavoro. La decisione arriva dopo aver ricostruito le cause del crollo e aver individuato responsabilità tra i dirigenti e i responsabili delle misure di sicurezza. Tra gli indagati, anche alcuni tecnici e rappresentanti dell'impresa edile, che secondo

FIRENZE – Due anni dopo la strage al cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze che il 16 febbraio 2024 costò la vita a cinque operai e al ferimento di altri tre, la Procura di Firenze ha chiuso le indagini. Gli indagati salgono ad otto. Si tratta di cinque persone fisiche e tre società, a cui vengono contestati a vario titolo i reati di omicidio colposo e lesioni personali, disastro doloro e una serie di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Oltre alle già note imprese di Atri (Teramo), Rdb Ita e Italprefabbricati, con l’ex patron Alfonso D’Eugenio e il progettista Carlo Melchiorre, ovvero le società che progettarono e realizzarono la trave al centro delle indagini, secondo quanto riportato da La Nazione, nei capi di imputazione notificati ieri dai pubblici ministeri Alessandro Falcone e Francesco Sottosanti, ci sono la Aep di Pavia e il suo rappresentante legale, Luca Dario Domingo Garini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

