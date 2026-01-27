Moni Ovadia critica il ddl antisemitismo, definendolo una proposta ridicola. L’artista e attivista evidenzia come questa legge difenda uno stato considerato razzista e genocida, e mette in discussione i diritti del popolo palestinese, sottolineando l’importanza di un’analisi equilibrata sui temi dei diritti umani e del conflitto israelo-palestinese.

Secondo Moni Ovadia il ddl antisemitismo è paradossale in quanto difende uno stato genocida promotore del sionismo che mette in discussione il diritto all’esistenza del popolo palestinese Moni Ovadia, ebreo e cantante impegnato da anni sui temi dei diritti umani, ha rilasciato un’intervista a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ddl antisemitismo, Moni Ovadia al GdI: "È una ridicola proposta di legge, Israele va criticato perché è uno stato razzista"

Il dibattito sul ddl antisemitismo in Italia evidenzia come questa legge possa rappresentare un punto di svolta nel nostro sistema normativo.

