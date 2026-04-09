Centenario dalla nascita di Dario Fo accordo Regione-Fondazione per gli eventi in Umbria | stanziati 200mila euro Il programma

In occasione del centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo, è stato stipulato un accordo tra la Regione dell'Umbria e la Fondazione Fo Rame, con sede nella stessa regione. Per celebrare questa ricorrenza, sono stati stanziati 200 mila euro destinati a eventi culturali e sociali in Umbria. Il programma degli eventi è stato annunciato e comprende diverse iniziative dedicate al teatro e alla figura di Fo.

Il centenario della nascita del premio nobel Dario Fo avrà il suo fulcro degli eVenti culturali e sociali anche in Umbria dopo l'accordo tra la Regione dell'Umbria e la Fondazione Fo Rame, con sede nella nostra regione. Un accordo che prevede un costo di 200mila euro da parte dell'ente di Palazzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Centenario Dario Fo: l’Umbria accende la cultura per tutto il 2026L’Umbria avvia le celebrazioni per i cento anni di Dario Fo con un programma che coprirà tutto il 2026. Centenario di Dario Fo: un anno di eventi a RomaCosa: Un palinsesto mondiale di spettacoli, convegni e mostre per celebrare i cento anni dalla nascita del Premio Nobel. Temi più discussi: Un viaggio tra arte e impegno civile per il centenario della nascita di Dario Fo; Centenario Dario Fo, al via le celebrazioni: la Fondazione e la Regione Umbria insieme alle istituzioni del territorio lanciano il programma per restituire tutta la forza dell'opera del Premio Nobel; L’Umbria celebra il centenario di Dario Fo; Al via il programma per il Centenario di Dario Fo: mostre, libri, teatro e UJ. Centenario Dario Fo, al via le celebrazioni: la Fondazione e la Regione Umbria insieme alle istituzioni del territorio lanciano il programma per restituire tutta la forza dell ...(UNWEB) – Perugia – Con un evento inaugurale ospitato nella sede della Giunta regionale di Palazzo Donini a Perugia ha preso il via il programma delle celebrazioni per il Centenario dalla nascita di D ... umbrianotizieweb.it Un viaggio tra arte e impegno civile per il centenario della nascita di Dario FoCon un evento inaugurale ospitato nella sede della Giunta regionale, a Perugia, ha preso il via in Umbria il programma delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Dario Fo, un viaggio tra ar ... ansa.it Lucanet webtv. . #lucanetwebtv #news6aprile2026 #rapolla #dannimaltempo #famigliesgomberate #pasqualeliccione #regione #caleidoscopio #rubricaregionale #musica #fondazione #accademiaducale #angelavietri #antoniobasile #maddalenamessina #m - facebook.com facebook