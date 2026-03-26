Centenario di Dario Fo | un anno di eventi a Roma

Da ezrome.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si svolge un anno di iniziative per celebrare il centenario della nascita di Dario Fo, premio Nobel e figura di rilievo nel teatro italiano. Il programma include spettacoli, convegni e mostre che coinvolgono diverse realtà culturali. L’evento si inserisce nella cornice delle celebrazioni dedicate alla ricorrenza, con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno.

Cosa: Un palinsesto mondiale di spettacoli, convegni e mostre per celebrare i cento anni dalla nascita del Premio Nobel. Dove e Quando: Iniziative in cento Paesi e un grande convegno accademico a Roma dal 26 al 28 ottobre 2026. Perché: Per riscoprire e valorizzare l’immensa eredità culturale e sociale di un autore tradotto in ventiquattro lingue. Il 24 marzo 2026 ha segnato ufficialmente un traguardo storico per la cultura italiana e internazionale: i cento anni dalla nascita di Dario Fo a Sangiano. Questo importante anniversario non si è esaurito in una singola giornata commemorativa, ma ha dato il via a un anno ricco di eventi, rappresentazioni teatrali, produzioni audiovisive e master class. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Centenario di Dario Fo: un anno di eventi a Roma

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