Centenario Dario Fo | l’Umbria accende la cultura per tutto il 2026

In occasione del centenario di Dario Fo, l’Umbria ha deciso di dedicare tutto il 2026 a eventi e iniziative culturali in suo onore. La regione ha annunciato un programma che si svolgerà durante tutto l’anno, coinvolgendo diverse città e luoghi simbolo legati alla vita e alle opere del protagonista. La celebrazione mira a ricordare il contributo di Fo nel panorama artistico e teatrale italiano.

L’Umbria avvia le celebrazioni per i cento anni di Dario Fo con un programma che coprirà tutto il 2026. L’iniziativa, nata da un accordo tra la Regione e la Fondazione Fo Rame, prevede eventi diffusi su tutto il territorio regionale. Nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia è stato dato il via ufficiale ai festeggiamenti. Durante l’incontro sono presenti figure chiave come la presidente Stefania Proietti e Tommaso Bori, che detiene la delega alla Cultura. Il gruppo istituzionale comprende anche Vittoria Ferdinandi, al vertice del Comune di Perugia, e Francesco Gagliardi, che ricopre il ruolo di vicesindaco a Gubbio. La gestione culturale vede il coinvolgimento di Costantino D’Orazio, responsabile dei Musei Nazionali dell’Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Centenario Dario Fo: l’Umbria accende la cultura per tutto il 2026 Umbria Jazz 2026: il genio di Dario Fo tra musica e ZanniPerugia ospiterà tra il 3 e il 12 luglio l’edizione 2026 di Umbria Jazz, che quest’anno renderà omaggio a Dario Fo per celebrare il centenario della... Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero BuffoArezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Temi più discussi: Cento anni di Dario Fo, svelata la targa nella sua casa storica: Ora servono spazi per i giovani; Icaro e il centenario di Dario Fo: Nobel oblige; Per Dario Fo: serata evento per il centenario della nascita; Mostre, studi e spettacoli per il centenario di Dario Fo. Un viaggio tra arte e impegno civile per il centenario della nascita di Dario FoCon un evento inaugurale ospitato nella sede della Giunta regionale, a Perugia, ha preso il via in Umbria il programma delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Dario Fo, un viaggio tra ar ... ansa.it Ferdinandi, Perugia orgogliosa di far parte del centenario di Dario FoPerugia è orgogliosa di far parte della costruzione del centenario di Dario Fo, perché i centenari non devono mai essere rituali vuoti, ma occasioni vere per restituire forza e dignità alla voce di ... ansa.it In tutta l’Umbria un anno di meraviglie per il centenario del Nobel Dario Fo Dal manifesto di Umbria Jazz agli eventi in 85 Paesi, il suo rapporto con Francesco, mostre, spettacoli teatrali e musicali, libri e collezioni: «Riattualizzare le sue parole di pace» Articol - facebook.com facebook Al via da Roma centenario Dario Fo, non si spengono le polemiche con Milano x.com