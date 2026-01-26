Una cena che accende la speranza | Trento si mobilita per Domenico

Una cena solidale a Trento si svolgerà mercoledì presso le Cantine Ferrari, con l’obiettivo di sostenere Domenico, un ragazzo di 13 anni di Civezzano affetto da una grave disabilità. L’evento mira a raccogliere fondi per garantire a Domenico un mezzo di trasporto adeguato alle sue esigenze, facilitando così il suo accesso alle cure fuori regione. Un’iniziativa che dimostra l’attenzione della comunità verso le persone in difficoltà.

Alle Cantine Ferrari una serata solidale per sostenere una famiglia di Civezzano. In campo anche alcuni giocatori dell’Aquila Basket Trento risponde con il cuore. Mercoledì prossimo, alle Cantine Ferrari, andrà in scena una cena solidale pensata per sostenere Domenico, un ragazzo di 13 anni di Civezzano che convive con una grave disabilità e che ha bisogno di un mezzo di trasporto speciale per affrontare le cure fuori regione. L’iniziativa ha già fatto registrare il tutto esaurito, segno di una comunità pronta a stringersi attorno a una famiglia che affronta ogni giorno una sfida complessa. Domenico è affetto da una malformazione della colonna vertebrale associata a una compromissione genetica che rende estremamente difficili anche i movimenti più semplici.🔗 Leggi su Trentotoday.it

