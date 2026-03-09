Minù | 2 mesi di ricerca a Senigallia la comunità si mobilita

Da due mesi, la gattina Minù è scomparsa a Senigallia, suscitando una grande reazione tra i residenti della zona. La comunità si è organizzata in varie iniziative di ricerca e sensibilizzazione, coinvolgendo attivamente cittadini e volontari. La scomparsa ha attirato l’attenzione locale, portando a un’attenzione collettiva sulla vicenda. La ricerca continua senza sosta da parte di chi si sta impegnando per ritrovarla.

Senigallia, 9 marzo 2026: la gattina Minù è scomparsa da due mesi e ha scatenato una mobilitazione senza precedenti nella provincia di Ancona. La proprietaria Catia Pernini, con il supporto dei cittadini, cerca ancora l'animale dal pelo folto che viveva in un casolare disabitato. La ricerca si concentra sulla zona di San Gaudenzio, dove il felino risiedeva da dodici anni prima di sparire tra il 5 e il 6 gennaio scorso. Non si tratta solo di un animale smarrito, ma di un caso che ha unito la comunità attraverso una rete di solidarietà attiva sui social media. Il casolare di San Gaudenzio e la vita nascosta di Minù. La storia inizia lontano dai centri urbani, all'interno di una proprietà rurale non abitata costantemente, situata nel quartiere di San Gaudenzio.