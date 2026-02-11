Cede l’asfalto sul Facsal sprofonda una spazzatrice

Questa mattina, intorno alle 9, una spazzatrice di Iren è sprofondata nel manto stradale sul Facsal, vicino alla casa di riposo Immacolata di Lourdes. L’asfalto si è improvvisamente cedeuto, facendo cadere il mezzo con le ruote nel buco aperto. Sul posto sono arrivati i tecnici per mettere in sicurezza l’area e capire cosa abbia causato il cedimento. Nessuno si è fatto male, ma si rischia qualche disagio al traffico.

