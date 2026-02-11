Cede l’asfalto sul Facsal sprofonda una spazzatrice
Questa mattina, intorno alle 9, una spazzatrice di Iren è sprofondata nel manto stradale sul Facsal, vicino alla casa di riposo Immacolata di Lourdes. L’asfalto si è improvvisamente cedeuto, facendo cadere il mezzo con le ruote nel buco aperto. Sul posto sono arrivati i tecnici per mettere in sicurezza l’area e capire cosa abbia causato il cedimento. Nessuno si è fatto male, ma si rischia qualche disagio al traffico.
Cede l’asfalto, la spazzatrice Iren sprofonda con le ruote sul Pubblico Passeggio. È successo intorno alle 9 di mercoledì 11 febbraio all’altezza della casa di riposo Immacolata di Lourdes. Sul posto il personale tecnico di Iren che ha segnalato l’accaduto alla Polizia Locale. Per riuscire a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Facsal Pavimentazione
Firenze: chiusa via de’ Pucci, cede l’asfalto, sprofonda un tombino. Traffico deviato dalla polizia municipale
Questa pomeriggio, a Firenze, i residenti e i passanti hanno trovato la via de’ Pucci chiusa.
Perdita d’acqua, sprofonda asfalto: chiuso l’arco
Cede l'asfalto: inghiottiti auto e parte di muro. LEGGI TUTTO L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/14449377929732 - facebook.com facebook
A Vitinia cede l'asfalto: inghiottiti auto e parte di muro ift.tt/uRqxEvI x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.