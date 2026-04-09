Un nuovo sospettato è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine sui cecchini di Sarajevo. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe fornito alcune dichiarazioni riguardo ai suoi spostamenti durante il periodo delle azioni criminali. L’inchiesta, avviata alcuni mesi fa, continua ad approfondire i dettagli sui movimenti e le responsabilità delle persone coinvolte. Le autorità stanno esaminando i testimoni e i documenti raccolti nelle ultime settimane.

Milano, 9 aprile 2026 – Un nuovo indagato nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini di Sarajevo”. Si tratta del cacciatore piemontese, residente in provincia di Alessandria, che, intervistato dal Tgr, aveva raccontato di essersi recato più volte in Jugoslavia tra il 1994 e il 1995 per prendere parte alla guerra in Bosnia e di essersi "intruppato" come volontario in una formazione paramilitare serba. "La cosa più terribile erano le persone agonizzanti, gli amputati. Certe notti ho ancora gli incubi", aveva detto. L’uomo, che in passato è stato anche cancelliere in un ufficio giudiziario ligure, nell’intervista confessa che a spingerlo in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecchini a Sarajevo, chi è il nuovo indagato e cosa ha raccontato sui viaggi dell’orrore

Cecchini dall'Italia a Sarajevo per sparare sui civili: c'è uomo italiano indagatoC'è un indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell'inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini...

Svolta nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” a Sarajevo: c’è un indagato per omicidio. È un ex autotrasportatore, oggi 80enneC’è un indagato nell’inchiesta italiana sul caso dei cosiddetti «cecchini del weekend», i tiratori che durante l’assedio di Sarajevo pagavano per...

Temi più discussi: Sarajevo e i safari umani: la zona grigia della guerra; Il safari dei cecchini a Sarajevo: 230 italiani hanno pagato per uccidere; I cecchini del weekend, Ezio Gavazzeni racconta la storia dei safari umani con Guido Salvini e Peter Gomez; 'Cecchini a Sarajevo', un altro uomo convocato dai pm per l'interrogatorio.

Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta a Milano: convocato un altro uomoNelle scorse ore la procura di Milano ha notificato un secondo invito a comparire nell’ambito dell’indagine sul caso dei cecchini del week end, accusati di aver pagato per andare a uccidere civili ... milanotoday.it

Cecchini italiani a Sarajevo: nuovo interrogatorio per un 64enneLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Cecchini italiani a Sarajevo: nuovo interrogatorio per un 64enne pubblicato il 9 Aprile 2026 a firma di Marianna Maiorino ... ilfattoquotidiano.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese x.com

Parla Fabrizio Cecchini: “Al momento non abbiamo neanche pensato di fare qualche gara insieme, ma mai dire mai. Il suo futuro Non è un ventenne che parte con il gazebo, è un professionista: o fa le cose fatte bene o non le fa” - facebook.com facebook