Svolta nell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo | c’è un indagato per omicidio È un ex autotrasportatore oggi 80enne

La svolta nell’indagine sui “cecchini del weekend” arriva con un nome: un uomo di 80 anni, ex autotrasportatore, è ora indagato per omicidio. Si tratta di un passo importante nel caso che riguarda i tiratori che tra il 1992 e il 1995 sparavano sui civili durante l’assedio di Sarajevo. La procura italiana ha raccolto nuovi elementi e si avvicina a chiarire un capitolo oscuro di quegli anni.

C’è un indagato nell’inchiesta italiana sul caso dei cosiddetti « cecchini del weekend », i tiratori che durante l’assedio di Sarajevo pagavano per andare a uccidere civili, donne, anziani e bambini, tra il 1992 e il 1995. La Procura di Milano ha iscritto una persona nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato: si tratta di un 80enne, ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone. Secondo quanto emerso, oggi gli è stato notificato un invito a comparire per l’interrogatorio, fissato per lunedì prossimo, 9 febbraio. Le indagini sono condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis, nell’ambito della Procura guidata da Marcello Viola.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sarajevo Inchiesta

Un italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo.

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver pagato per sparare sui civili durante i combattimenti a Sarajevo, negli anni ’90.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sarajevo Inchiesta

Argomenti discussi: Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, c'è un indagato; Omicidio Giovanni Musu, svolta nelle indagini sul delitto di Carbonia: arrestato William Serra; Il giallo dei cacciatori uccisi a fucilate, vicini alla svolta: c'è un indagato; Omicidio Musu a Carbonia: svolta nelle indagini, un arresto.

Svolta nell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo: c’è un indagato per omicidio. È un ex autotrasportatore, oggi 80enneAll'uomo è stato notificato un invito a comparire per l’interrogatorio, fissato per lunedì prossimo. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, l’80enne si sarebbe vantato con altre persone d ... open.online

Cecchini a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare ai civili»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, ... msn.com

Possibile svolta nell'inchiesta sulla morte dei cacciatori a Montagnareale TUTTI GLI AGGIORNAMENTI https://qds.it/cacciatori-morti-nel-messinese-indagato-sottoposto-allo-stub/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook

Daniela Ruggi scomparsa a Modena, svolta nell’indagine: sono suoi i resti trovati in un rudere x.com