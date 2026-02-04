Cecchini dall' Italia a Sarajevo per sparare sui civili | c' è uomo italiano indagato
La procura di Milano ha aperto un’indagine su un italiano coinvolto nei fatti di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe partecipato a un gruppo di cecchini che sparavano sui civili, pagando per farlo. Un nuovo passo nell’indagine sui ‘cecchini del weekend’, che rischiano di aprire un capitolo ancora più complicato sulla guerra in Bosnia.
C'è un indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell'inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini del weekend’: ovvero alcuni cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Cecchini del weekend a Sarajevo, indagato 80enne di Pordenone sospettato di aver pagato per sparare sui civili
Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver pagato per sparare sui civili durante i combattimenti a Sarajevo, negli anni ’90.
I “cecchini di Sarajevo”, chi era la gente che pagava per andare a sparare sui civili durante la guerra in Bosnia
Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta
Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Pagavano per sparare a donne e bambini»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra ... leggo.it
Cecchini del weekend a Sarajevo, c'è un indagato nell'inchiesta: è un 80enne friulano. «Si vantava di fare la caccia all'uomo»Svolta nelle indagini sui cosiddetti «cecchini del weekend» che pagavano per andare ad uccidere anche donne, anziani e bambini, ... msn.com
