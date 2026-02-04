Cecchini dall' Italia a Sarajevo per sparare sui civili | c' è uomo italiano indagato

La procura di Milano ha aperto un’indagine su un italiano coinvolto nei fatti di Sarajevo tra il 1993 e il 1995. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe partecipato a un gruppo di cecchini che sparavano sui civili, pagando per farlo. Un nuovo passo nell’indagine sui ‘cecchini del weekend’, che rischiano di aprire un capitolo ancora più complicato sulla guerra in Bosnia.

C'è un indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell'inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini del weekend’: ovvero alcuni cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver pagato per sparare sui civili durante i combattimenti a Sarajevo, negli anni ’90.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

