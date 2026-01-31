Stellone suona la carica | Adesso voglio vedere più coraggio nelle giocate

L’allenatore Stellone chiede ai suoi giocatori più determinazione in vista della prossima partita contro la Pianese. Durante la conferenza stampa, ha detto chiaramente che vuole vedere più coraggio nelle azioni e una maggiore aggressività, per tornare a vincere i duelli e cambiare rotta. La squadra si prepara alla sfida con un nuovo slancio, cercando di mettere in pratica le indicazioni del tecnico.

"Contro la Pianese voglio vedere più coraggio nelle giocate. Dobbiamo tornare a vincere duelli e a essere più aggressivi. Mi aspetto di più soprattutto da quelli con maggiore esperienza. Sul mercato invece interverremo solo nel caso di qualche partenza". Dopo i tre ko consecutivi contro Pineto, Arezzo e Livorno oggi Stellone, a Piancastagnaio, si attende dai suoi un cambio di rotta, un ritorno alle vecchie abitudini di fine 2025. A centrocampo, oltre a ritrovare Paganini, di rientro dalla squalifica, è pronto a far esordire anche alcuni nuovi acquisti. Durmush è infatti il principale candidato per una maglia dal primo minuto sulla corsia di destra: "Sono sicuro che i nuovi giovani arrivati saranno molto importanti per il proseguo della stagione.

