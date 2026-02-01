Carrarese Giovani Mister Moriani suona la carica | Cercheremo di ottenere sempre il massimo

La Carrarese Giovani ha cambiato allenatore. Raffaele Moriani si è preso la squadra questa settimana e ha già fatto capire che vuole vincere sempre. Alla quarta giornata di ritorno, il nuovo tecnico ha deciso di suonare la carica e spingere i suoi giocatori a dare il massimo in ogni partita.

La Prima categoria rispecchiandosi nella quarta giornata di ritorno, riparte con un volto nuovo sulla panchina: quello di Raffaele Moriani da inizio settimana nuovo tecnico della Carrarese Giovani. Mister Moriani, come affronterà la trasferta contro il Corsagna dopo due sconfitte a gennaio? "La squadra ha perso dei punti, ma non era scontato vincere sempre. Finora è stato fatto un buon percorso e dobbiamo continuare ad affrontare ogni partita con impegno, adattandoci alla categoria e puntando sempre al massimo risultato. Siamo una squadra ambiziosa, quindi cercheremo di ottenere il massimo su ogni campo, consapevoli che l'avversario può essere forte.

