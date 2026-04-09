C’è una cicatrice di quattro anni fa… | caso Lukaku spunta l’indiscrezione

Romelu Lukaku sta vivendo un problema fisico che influisce sulla sua presenza in campo, legato a una cicatrice di quattro anni fa. Questa condizione provoca infiammazione e riduce le sue possibilità di giocare con continuità per il Napoli. La questione si aggiunge alle difficoltà legate al suo rientro, rendendo incerto il suo impiego nelle prossime partite. La situazione viene monitorata dallo staff medico del club.

Romelu Lukaku affronta un problema fisico ricorrente che complica il suo ritorno al Napoli: la cicatrice di quattro anni fa provoca infiammazione e limita la sua disponibilità. Lukaku: il dolore che torna dal passato. L’attaccante belga non ha fatto ritorno a Napoli per seguire un percorso di recupero personalizzato nel suo paese. Secondo quanto rivelato da Geert Lambaerts, giornalista belga, Lukaku sta lavorando con fisioterapisti di fiducia e con lo staff di Lieven Maesschalck, il suo medico personale. Il giocatore ha partecipato a tornei giovanili nelle Fiandre Occidentali, dove ha seguito i match di suo figlio Romeo, ma la priorità resta il recupero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Il caso degli infermieri-docenti: "Lezioni di quattro anni non pagate. Adesso la sentenza fa chiarezza"Avevano tenuto docenze universitarie all’interno dei corsi di laurea in Infermieristica.

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Napoli, Lukaku torna in campo: le foto dell'allenamento in Belgio - facebook.com facebook

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