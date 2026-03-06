Un gruppo di infermieri che insegnavano all’università ha svolto lezione nei corsi di laurea in Infermieristica tra il 2017-18 e il 2020-21, senza ricevere il pagamento per quattro anni di insegnamento. La vicenda riguarda i tre anni accademici in cui hanno prestato servizio, mentre ora una sentenza ha fatto luce sulla questione.

Avevano tenuto docenze universitarie all’interno dei corsi di laurea in Infermieristica. Ma, almeno nei tre anni accademici, dal 2017-18 al 2020-21, non erano stati pagati. Né dall’Asl Centro di cui sono dipendenti, né dall’Aou di Careggi e Meyer e nemmeno dall’università di Firenze. Così almeno 60 infermieri si sono rivolti al giudice del lavoro che, lo scorso 20 febbraio, ha dato loro ragione. A rendere nota la vicenda è l’ordine delle professioni infermieristiche di Firenze-Pistoia. "Diversi infermieri – spiegano dall’Ordine – dipendenti delle aziende facenti parte del Ssr hanno svolto attività di docenza nell’ambito del corso di laurea in Infermieristica – Scuola di Scienze della Salute Umana presso l’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso degli infermieri-docenti: "Lezioni di quattro anni non pagate. Adesso la sentenza fa chiarezza"

