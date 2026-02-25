Sanremo 2026 Ditonellapiaga | Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza non hanno sensibilità

Home > Video > “Miss Italia contesta l’uso indebito del titolo di un mio brano? Non so neanche se abbiano sentito la canzone, non è uscita ancora la canzone. A prescindere da questo sono questioni legali e non conosco il legalese. Le persone che se ne devono occupare se ne occuperanno. Il senso del disco è il rapporto con i canoni e la bellezza, speravo in un po’ di ironia, questo è il mio spirito”. Così Ditonellapiaga risponde a una nota del Concorso di Miss Italia, che annuncia azioni legali contro il presunto “uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito”. “Il testo è inedito, nessuno ha insultato nessuno”, precisa ancora la Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga: “Uso indebito del nome”. La cantante: “Parlo di me”

Leggi anche: Ditonellapiaga e la prima polemica di Sanremo 2026: «Miss Italia mi fa causa? La canzone parla di me, e del rapporto con la perfezione. Non insulto nessuno»

Temi più discussi: Il testo e il significato della canzone Che fastidio! di Ditonellapiaga a Sanremo 2026; Chi è Ditonellapiaga, per la 1° volta in gara a Sanremo 2026 da solista con Che fastidio!; Ditonellapiaga, Che fastidio!: testo e significato del brano in gara a Sanremo; Ditonellapiaga: La mia canzone a Sanremo è un calcio in faccia.

Sanremo 2026, Miss Italia contro Ditonellapiaga: Risarcimento. La replica al velenoSi infiamma lo scontro su Sanremo 2026. Il Concorso Miss Italia contesta, in una nota, l'uso indebito della denominazione 'Miss ... iltempo.it

Ditonellapiaga a Sanremo 2026, Miss Italia non ci sta e avvia azioni legaliMiss Italia avvia un'azione legale contro Ditonellapiaga: l'artista risponde al Festival di Sanremo 2026. I dettagli ... corrieredellosport.it

Miss Italia minaccia azioni legali contro Ditonellapiaga per l'album omonimo e un brano inedito. Lei: "Non so se abbiano sentito la canzone, non è ancora uscita." #Sanremo2026 x.com

Miss Italia contro Ditonellapiaga: il noto concorso di bellezza ha contestato la cantante per uso indebito del marchio nel suo album e nell’omonimo brano (Miss Italia). Non si tratta della canzone con cui è in gara a Sanremo. “Non so cosa succederà, sono ques - facebook.com facebook