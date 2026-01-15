Coppa d’Africa El Aynaoui trascina il Marocco

Neil El Aynaoui si conferma una figura chiave per il Marocco nella Coppa d’Africa, dimostrando continuità e affidabilità. La sua esperienza e il suo contributo sono fondamentali per le ambizioni della squadra, che si prepara a affrontare le prossime sfide del torneo con determinazione e solidità.

Neil  El Aynaoui  continua a imporsi come uno dei volti più affidabili del  Marocco  in questa  Coppa d’Africa. Il centrocampista della  Roma  è stato protagonista anche nella semifinale contro la  Nigeria, vinta ai calci di rigore, che ha permesso ai Leoni dell’Atlante di conquistare la finale del torneo, in programma  il 17 gennaio contro l’Egitto. Un rendimento costante che rafforza il peso del giallorosso all’interno della nazionale. Coppa d’Africa, Marocco-Nigeria: El Aynaoui decisivo nei momenti chiave. La semifinale ha confermato il livello elevato della competizione. Il  Marocco  ha affrontato una  Nigeria fisica e tecnica, trascinata da Osimhen e Lookman, riuscendo a mantenere equilibrio e compattezza per tutta la durata del match. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

