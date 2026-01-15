Coppa d’Africa El Aynaoui trascina il Marocco

Neil El Aynaoui si conferma una figura chiave per il Marocco nella Coppa d’Africa, dimostrando continuità e affidabilità. La sua esperienza e il suo contributo sono fondamentali per le ambizioni della squadra, che si prepara a affrontare le prossime sfide del torneo con determinazione e solidità.

Neil El Aynaoui continua a imporsi come uno dei volti più affidabili del Marocco in questa Coppa d'Africa. Il centrocampista della Roma è stato protagonista anche nella semifinale contro la Nigeria, vinta ai calci di rigore, che ha permesso ai Leoni dell'Atlante di conquistare la finale del torneo, in programma il 17 gennaio contro l'Egitto. Un rendimento costante che rafforza il peso del giallorosso all'interno della nazionale. Coppa d'Africa, Marocco-Nigeria: El Aynaoui decisivo nei momenti chiave. La semifinale ha confermato il livello elevato della competizione. Il Marocco ha affrontato una Nigeria fisica e tecnica, trascinata da Osimhen e Lookman, riuscendo a mantenere equilibrio e compattezza per tutta la durata del match.

Roma, El Aynaoui: "Coppa d'Africa incredibile, sono senza parole" - Sarà una grande partita e sappiamo quanto sia importante per il nostro popolo. fantacalcio.it

Coppa d'Africa, il Marocco di El Aynaoui supera la Nigeria e vola in finale con il Senegal - I padroni di casa si qualificano all'ultimo respiro, imponendosi nella roulette dal dischetto. corrieredellosport.it

Ma che Coppa d’Africa sta disputando El Aynaoui Grandi prestazioni per il centrocampista giallorosso che vola in finale col suo Marocco. Battuta la Nigeria ai rigori, di cui uno segnato proprio da Neil. Ora domenica la sfida contro il Senegal. facebook

Il #Marocco vola in finale Il Marocco, padrone di casa, raggiunge il #Senegal in finale di Coppa d’Africa: decisiva la parata di #Bounou su Onyemaechi e il rigore segnato da En-Nesyri. x.com

