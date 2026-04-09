Cdp Scannapieco | Risultato storico nel 2025 utile più alto di sempre

Nel primo anno del Piano Strategico 2025-2027, Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di aver raggiunto il livello di utile più elevato mai registrato dalla sua fondazione. La notizia è stata comunicata da un rappresentante dell'ente, che ha sottolineato come questo risultato segnasse un nuovo record storico per l'istituzione. La comunicazione è avvenuta in una conferenza stampa a Roma.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Il primo anno del Piano Strategico 2025-2027 si chiude con un nuovo risultato storico per Cdp: l'utile più alto di sempre dalla nascita della nostra Istituzione. È un dato che conferma l'efficacia di una strategia che ci ha consentito di investire oltre 29 miliardi di euro in iniziative chiave per il Paese, generando investimenti per più di 73 miliardi”. Lo evidenzia l'Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco commentando il bilancio appena presentato. “Con queste risorse abbiamo sostenuto la competitività del tessuto economico italiano, al fianco delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese, anche di quelle piccole e medie che fanno più fatica ad accedere al credito, avviando inoltre una nuova attività di finanziamento diretto -prosegue Scannapieco-. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cdp, Scannapieco: "Risultato storico nel 2025, utile più alto di sempre" Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%. Cdp Reti, via libera al bilancio: l’utile netto sale a 557 mln nel 2025 (+3%)Cdp Reti chiude l’esercizio 2025 con un utile netto che si è attestato a 557 milioni di euro, in crescita (+3%) rispetto al 2024, principalmente per... Cdp, l’utile netto 2025 è il migliore di sempreNel primo anno del Piano Strategico 2025-2027 la Cassa segna un nuovo record: l’utile (netto) più alto della sua storia ... fortuneita.com Cdp, Scannapieco arruola Pieralli (Zurich) per l’immobiliare di CassaDa Zurich in arrivo il capo del real estate Sud Europa che diventerà direttore immobiliare di Via Goito, ereditando l’interim dal ceo ... milanofinanza.it