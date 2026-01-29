**Commercio estero | Istat a dicembre surplus extra-Ue a 8,38 mld in 2025 56,1 mld**
A dicembre l’Italia ha registrato un aumento del surplus con i paesi extra Ue, che ha raggiunto gli 8,38 miliardi di euro rispetto ai 6,92 miliardi dello stesso mese dell’anno scorso. La crescita deriva da esportazioni e importazioni che, nel complesso, hanno portato a un saldo positivo più consistente rispetto al passato. Per tutto il 2025, l’Istat prevede un surplus di circa 56,1 miliardi di euro.
Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - L'andamento di esportazioni e importazioni registrato a dicembre permette al saldo commerciale con i paesi extra Ue di chiudere con un surplus pari a 8,385 miliardi di euro (erano stati 6,923 miliardi nello stesso mese del 2024). Sul balzo - spiega l'Istat - pesa il calo del deficit energetico che si riduce da -5,080 miliardi di dicembre 2024 a -3,513 miliardi a dicembre 2025. L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici si attesta a +11,9 miliardi, quasi stabile rispetto ai 12,003 miliardi dell'anno prima. Con questi risultati il 2025 si chiude con un avanzo commerciale verso i paesi extra Ue pari a +56,1 miliardi di euro (era +57,6 miliardi nel 2024). 🔗 Leggi su Iltempo.it
