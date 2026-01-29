**Commercio estero | Istat a dicembre surplus extra-Ue a 8,38 mld in 2025 56,1 mld**

A dicembre l’Italia ha registrato un aumento del surplus con i paesi extra Ue, che ha raggiunto gli 8,38 miliardi di euro rispetto ai 6,92 miliardi dello stesso mese dell’anno scorso. La crescita deriva da esportazioni e importazioni che, nel complesso, hanno portato a un saldo positivo più consistente rispetto al passato. Per tutto il 2025, l’Istat prevede un surplus di circa 56,1 miliardi di euro.

