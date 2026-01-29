Gorno Tempini Cdp | Pubblico-privato asset importante a sostegno imprese

A Torino, Gorno Tempini di Cdp sottolinea che il rapporto tra pubblico e privato resta un elemento chiave per sostenere le imprese. Secondo lui, il capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma senza il supporto pubblico gli investimenti necessari in tecnologia e infrastrutture sarebbero difficili da realizzare. Tempini evidenzia che il dialogo tra i due settori è essenziale per affrontare le sfide di sviluppo.

Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - “Il dialogo pubblico-privato e' uno degli asset più importanti perche' capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma per l'entità degli investimenti che sono necessari da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale, la parte pubblica è altrettanto importante”. Cosi' il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, che a Torino per una nuova tappa del roadshow con Confindustria per illustrare le iniziative a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio ha aggiunto: “bisogna che i due lati si parlino, lavorino bene, il Pnrr è esattamente un esempio virtuoso in questo senso, così come lo è stato Next Generation Eu e quindi la Cassa è importante proprio in questo contesto”, ha detto ancora il presidente di Cdp. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato di aver investito circa 4,6 miliardi di euro in tre anni, tra il 2022 e il primo semestre del 2025.

