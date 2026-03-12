Giacomo Bonaventura ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio, dopo una lunga carriera tra Atalanta, Milan e Fiorentina. 'Jack di cuori' è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero in un'intervista esclusiva concessa a 'Tutti Convocati', programma radiofonico in onda sulle frequenze di 'Radio 24'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sul ritiro: "Avevo già deciso alcuni mesi fa, ma non sentivo la necessità di dirlo pubblicamente. Poi hanno iniziato a chiedermi un po' in giro e l'ho comunicato con un post su Instagram. All'inizio mi mancava l'adrenalina che ti da uno stadio. Quando da un giorno all'altro non senti più 70. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonaventura si confessa: “Milan, ecco cosa mi sarebbe piaciuto”. Su Allegri: “Grandissimo”. E rivela che …

Articoli correlati

Bonaventura: “Mi sarebbe piaciuto vincere di più al Milan. Modric un fuoriclasse. Su Allegri …”Giacomo Bonaventura ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio, dopo una lunga carriera tra Atalanta, Milan e Fiorentina.

Biasin rivela: “Mi sarebbe piaciuto vedere Allegri all’Inter dopo l’addio di Inzaghi”Nei suoi primi otto mesi di mandato, Massimiliano Allegri è già riuscito a trasformare il Milan, plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza.

Contenuti e approfondimenti su Bonaventura si confessa Milan ecco cosa...

Bonaventura si ritira, dal Milan alla Fiorentina: il saluto dei club della sua carrieraGiacomo Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, che ha vestito diverse maglie del campionato di Serie A, ha annunciato oggi il. tuttomercatoweb.com

Milan, un ex si ritira all’improvviso: ecco di chi si trattaUn ex Milan ha recentemente annunciato il ritiro dal calcio, all'età di soli 36 anni. L'annuncio è arrivato tramite un post sui social. newsmondo.it