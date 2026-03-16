Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato brevemente su Allegri e la decisione di rimettere Estupinan in campo durante una partita. Ravezzani ha definito l'errore quella scelta, ma ha anche riconosciuto un grande merito dell’allenatore in altre situazioni. Le sue parole sono state riportate in un breve intervento pubblicato di recente.

Ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, 0-1, contro la Lazio di Maurizio Sarri nel posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 per un gol di Gustav Isaksen al 26'. Una partita non all'altezza, da parte dei rossoneri, che, invece, di riaprire la lotta Scudetto hanno addirittura consentito all'Inter di allungare in vetta alla classifica. Ed alle squadre dietro (Napoli, Como, Juventus) di avvicinarsi pericolosamente alla sua seconda posizione. La Lazio, che aveva battuto il Milan con il medesimo risultato anche in Coppa Italia, sempre nella Capitale, ha inflitto così al Diavolo la terza sconfitta stagionale in campionato, la prima in trasferta: un colpo ferale alle ambizioni del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Allegri, che errore rimettere Estupinan”. Poi però gli riconosce un gran merito

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