La rete di società per evadere le tasse condannato a 10 anni e 8 mesi il re dei surgelati Salvatore Vetrano

Avrebbe creato un sistema, basato sull'importazione di prodotti ittici dalla Spagna e dal Portogallo a Genova, con cui sarebbe riuscito ad evadere l'Iva e a frodare il Fisco per milioni di euro. Per il palermitano Salvatore Vetrano, considerato il "re dei surgelati" è arrivata adesso una condanna.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Narcotizzava e stuprava le donne: netturbino condannato a 9 anni e 10 mesi di carcereLa corte d'appello di Roma ha condannato a 9 anni e 10 mesi di carcere Ubaldo Manuali, netturbino di 61 anni, riconosciuto colpevole di aver narcotizzato e stuprato tre donne incontrate tramite chat di incontri.

Leggi anche: Morto a 10 anni dopo l'esplosione di un ordigno: condannato a nove mesi il nonno

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La nuova piramide alimentare USA: facciamo chiarezza; LCA e PedersoliGattai nell’acquisizione di un ramo d’azienda di PetrolValves S.p.A. da parte di AVK Industrial Solutions S.r.l.; Avvocato di strada, la rete che porta giustizia tra i senzatetto; Arezzo, in funzione il nuovo impianto fotovoltaico che alimenta la rete ferroviaria.

L’Authority rilancia: «Rete infrastrutture, ci vuole una società» - Il presidente dell Authority per le tlc Corrado Calabrò rilancia l idea di una società veicolo che si occupi delle infrastrutture di base, e apprezza la disponibilità espressa dal presidente della ... ilgiornale.it

La Rete unica rimane un miraggio, altro che grande operazione strategica - Sbandierato come orgoglio nazionale dal governo di centrodestra, il progetto è fallito: le trattative tra Open Fiber e FiberCop si sono arenate. Tim, che in caso di fusione tra le società doveva ... lettera43.it

Rete Clima ha supportato Palm Spa Società Benefit , impresa innovativa nell’eco-progettazione di pallet in legno e imballaggi a ridotto impatto ambientale, nella misurazione della propria #CarbonFootprint di Organizzazione (#CFO). L’analisi, sviluppata in l - facebook.com facebook