A Castiglion Fiorentino si registrano tensioni tra le abitazioni a causa di un piccolo tratto di muro. La disputa riguarda una distanza di soli sei centimetri, ma ha acceso un acceso confronto tra i residenti. La questione, che non riguarda confini nazionali, mette in evidenza come anche le differenze minime possano diventare motivo di discussione tra vicini di casa.

Qui ‘un se parla mica de confini tra Stati, eh. Qui s’è scatenata ‘na guerra paesana pe’ sei centimetri sei de muro. Roba che se li misuri co’ ‘l metro da sarta ‘un l’artrovi più, ma a Castiglion Fiorentino son diventati più grossi de l’Autostrada del Sole. A finì in mezzo al casino c’è Giulio Golia, che co’ Le Iene è venuto a vede’ che aria tira in paese. E l’aria tira male, parecchio male. Secondo i residenti, ‘l protagonista della storia, tale Francesco Di Laora, da anni romperebbe l’anima a tutto ‘l vicinato tra minacce, urli e atteggiamenti che manco a “Brutti, sporchi e cattivi”. Pare che la colpa di tutto sia d’un muretto de confine che sconfina — pensate un po’ — di sei centimetri dentro la proprietà dei Di Laora. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Castiglion Fiorentino ‘un si dorme più: guerra santa pe’ sei centimetri de muretto!

