Castiglion Fiorentino | meno umani più gatti numeri a caso e il paese diventa un foglio excel impazzito

Castiglion Fiorentino fa parlare i numeri, ma questa volta la realtà sembra più semplice di quello che emerge dai dati. Il Comune ha appena aggiornato le cifre sulle colonie feline, che sono più che triplicate, passando da 40 a 102. Tutto questo mentre sui social si continua a parlare di emergenze e di epidemie, senza che ci siano fatti concreti a supporto. La situazione si fa sempre più curiosa e i cittadini si chiedono cosa stia davvero succedendo nel paese.

Ancora numeri dal Comune, sempre col pallottoliere rotto Dopo i morti a raffica di gennaio, le paure senza fatti, i 14 decessi in 10 giorni diventati epidemia social, Castiglion Fiorentino torna a stupire con un'altra valanga di numeri ufficiali: le colonie feline passano da 40 a 102. I cittadini calano, i gatti teorici triplicano, i giornali esultano e Facebook indaga. Il tutto senza che nessuno, per strada, riesca a vedere questi famosi eserciti felini. Dopo la statistica funebre creativa, arriva la zoologia amministrativa. Castiglion Fiorentino ormai non è più un paese: è un esperimento statistico mal riuscito.

