Amianto nelle basi militari del casertano svolta della Cassazione | diritti anche agli orfani
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante la presenza di amianto nelle basi militari del casertano, stabilendo che anche gli orfani di lavoratori esposti hanno diritto a determinati benefici. La decisione potrebbe influenzare le future questioni legali legate a questa problematica e interessa direttamente la zona. La pronuncia si inserisce in un quadro legale più ampio, con implicazioni per le cause in corso e per le persone coinvolte.
Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza e ad avere ricadute dirette anche sul territorio casertano. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che i benefici riconosciuti alle vittime del dovere spettano anche ai figli non fiscalmente a carico, ribaltando l’orientamento finora adottato dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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