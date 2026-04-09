Amianto nelle basi militari del casertano svolta della Cassazione | diritti anche agli orfani

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante la presenza di amianto nelle basi militari del casertano, stabilendo che anche gli orfani di lavoratori esposti hanno diritto a determinati benefici. La decisione potrebbe influenzare le future questioni legali legate a questa problematica e interessa direttamente la zona. La pronuncia si inserisce in un quadro legale più ampio, con implicazioni per le cause in corso e per le persone coinvolte.

Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza e ad avere ricadute dirette anche sul territorio casertano. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che i benefici riconosciuti alle vittime del dovere spettano anche ai figli non fiscalmente a carico, ribaltando l’orientamento finora adottato dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Il Ministero della Difesa condannato: la Corte di Appello di Roma dà ragione agli orfani del maresciallo Di Vico, morto per amianto26 febbraio 2026 – La Corte di Appello di Roma ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico i...

Amianto nell’Esercito, lo Stato condannato: vitalizio e 100 mila euro agli orfani di un marescialloLa Corte d’Appello di Roma ha condannato il ministero della Difesa a riconoscere i benefici previsti per le vittime del dovere ai figli del...

Si parla di: Militari ucraini nei Paesi del Golfo, attacco israeliano sul Mar Caspio e spionaggio indicano che i conflitti si intrecciano.

Gli Usa hanno 7 basi e 13mila militari in Italia: quali sono e dove sono. Gli accordi regolano come possono utilizzarleDa Sigonella a Ghedi, dove ci sarebbero anche alcune testate nucleari, passando per i porti e infrastrutture a disposizione della Nato sul territorio nazionale ... quotidiano.net

Quali sono le basi militari che gli Usa potrebbero chiedere all'Italia? E come sono regolamentate?Due aeroporti militari (Aviano, in Friuli, e Sigonella, in Sicilia, al quale si aggiunge anche Ghedi, in Lombardia), due porti (Napoli e Gaeta), e due basi (Camp Darby, in Toscana, e Camp Ederle, in ... roma.corriere.it