In un contesto di conflitto in Medio Oriente, Brunetta ha commentato i benefici percepiti della guerra, affermando che compensano i costi e includono anche le vittime come i Pasdaran e le bambine della scuola. Nel frattempo, si segnala la presenza di un evidente bias narrativo e di una distorsione nel racconto di quanto sta accadendo nella regione, secondo alcune fonti.

“C’è un evidente bias narrativo, una profonda distorsione nel racconto di quanto sta avvenendo in Medio Oriente“. Renato Brunetta, presidente del Cnel ed ex ministro della Pubblica amministrazione nei governi Berlusconi e Draghi, interviene nella rubrica Rivoluzione in corso, su Radio Radicale, difendendo platealmente l’azione militare di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran e criticando il modo con cui la stampa internazionale riporta il conflitto. Nel suo intervento l’ex parlamentare di Forza Italia sostiene che la guerra vada letta a partire dalla natura del regime iraniano e dalle minacce rivolte negli anni a Israele: “C’è una guerra da parte di Israele e Stati Uniti contro uno Stato canaglia, l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La scuola media di Sovigliana-Vinci intitolata alle bambine vittime della strage dei GeorgofiliLa cerimonia è avvenuta nel pomeriggio di ieri (19 dicembre) nel palazzetto ‘Falcone e Borsellino’ alla presenza del sindaco Vanni VINCI – La scuola...

Le bombe della guerra. Genio Pontieri al lavoroA distanza di oltre 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale l’Italia fa ancora i conti con pericolosi residuati e le cronache ne sono una...

Cadono le bombe a Teheran e mi cadono le bracciaCadono le bombe a Teheran e mi cadono le braccia. Ci risiamo. Invece di finire, le guerre aumentano. Khomeini, il teocrate massacratore dei giovani in cerca di libertà, è morto sotto le bombe. Dovrebb ... articolo21.org

Il cielo di Tehran nero di fumo, le bombe cadono ancora. Oggi il funerale dell'AyatollahLa nuova guida suprema dall'Assemblea degli Esperti iraniana su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie sarà Mojtaba Khamenei. Gli Usa mobilitano 50mila soldati. tio.ch

MILANO CORTINA | Nuovi incidenti nello snowboard paralimpico, cadono l'azzurro Epis e il favorito Von Gruningen. La pista sarà ridisegnata. Si deciderà nel pomeriggio la partecipazione o meno di Cardani alle gare. #ANSA - facebook.com facebook

