A Palazzo Alvaro la formazione di Cassa depositi e prestiti rivolta ai Comuni reggini

Il sindaco facente funzioni Versace è intervenuto alla presentazione dell’evento. Alla presenza di diversi sindaci dell’area metropolitana, tecnici e funzionari pubblici, è stata illustrata la nuova circolare “Con Cassa Depositi e Prestiti da anni abbiamo intrapreso una proficua collaborazione, basta ricordare tutti gli investimenti già fatti in tema di edilizia scolastica. L’evento di oggi rappresenta un momento di apertura e confronto con i sindaci del territorio metropolitano, tecnici e dipendenti, per mettere a loro conoscenza gli strumenti a cui possono beneficiare. Si tratta di soluzioni che possono anche rispondere alle esigenze di un piccolo Comune, risultando strumenti molto utili e di prossimità per le nostre Amministrazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

