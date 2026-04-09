Caso Resinovich sul corpo e nella borsetta di Liliana ritrovati filamenti del maglione del marito Sebastiano Visintin

Da ilgiornaleditalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle settimane recenti, il caso Resinovich ha riproposto l’attenzione sul ritrovamento di filamenti del maglione di Sebastiano Visintin sul corpo e nella borsetta di Liliana. La presenza di questi elementi ha portato a nuove analisi e verifiche da parte delle autorità. La procura ha avviato ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza di tali tracce. La vicenda si mantiene sotto osservazione, con nuove testimonianze e perizie in corso.

Nelle scorse settimane un nuovo elemento aveva riportato Sebastiano Visintin sotto i riflettori: la presenza di tracce di zirconio sulle scarpe di Liliana, materiale usato per affilare professionalmente lame e coltelli, compatibile con l'attività di arrotino svolta dall'uomo Un nuovo elemento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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