Caso Resinovich sul corpo e nella borsetta di Liliana ritrovati filamenti del maglione del marito Sebastiano Visintin

Nelle settimane recenti, il caso Resinovich ha riproposto l’attenzione sul ritrovamento di filamenti del maglione di Sebastiano Visintin sul corpo e nella borsetta di Liliana. La presenza di questi elementi ha portato a nuove analisi e verifiche da parte delle autorità. La procura ha avviato ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza di tali tracce. La vicenda si mantiene sotto osservazione, con nuove testimonianze e perizie in corso.

Nelle scorse settimane un nuovo elemento aveva riportato Sebastiano Visintin sotto i riflettori: la presenza di tracce di zirconio sulle scarpe di Liliana, materiale usato per affilare professionalmente lame e coltelli, compatibile con l'attività di arrotino svolta dall'uomo Un nuovo elemento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Resinovich, sul corpo e nella borsetta di Liliana ritrovati filamenti del maglione del marito Sebastiano Visintin Morto Claudio Sterpin, per Sebastiano Visintin "porta via con sé i segreti" sul caso Liliana ResinovichSebastiano Visintin ha parlato della morte di Claudio Sterpin, avvenuta sabato 14 febbraio. Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non andrò al funerale di Claudio Sterpin”Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha detto: "Non andrò venerdì ai... Caso Resinovich, l'ex pizzaiolo: Liliana mi chiese due sacchi neri - Vita in diretta 02/12/2025 Temi più discussi: Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglie; Nemmeno i resti di Liliana Resinovich trovano pace: un contesto macabro forse alimentato dalla visibilità mediatica; Omicidio Liliana Resinovich, Visintin commenta il ritrovamento di zirconio sulle scarpe: Aveva le chiavi; Caso Liliana, i fili del maglione di Sebastiano sul corpo: il dettaglio che riapre i dubbi. Liliana Resinovich, la scoperta nella borsetta della donnaScopri il mistero della scomparsa di Liliana Resinovich: indagini, rivelazioni e interrogativi rimasti irrisolti. bigodino.it Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin non potrà cremare il corpo: perché il giudice l'ha vietatoLa nuova legge sulle spoglie delle vittime di omicidio impedisce a Sebastiano Visintin di cremare il corpo di Liliana Resinovich: cosa dice l'articolo ... virgilio.it In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovich e del delitto di #Garlasco x.com Mattino 5. . In diretta a #Mattino5 torniamo a parlare del caso di Liliana Resinovich e del delitto di #Garlasco - facebook.com facebook