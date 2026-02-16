Morto Claudio Sterpin per Sebastiano Visintin porta via con sé i segreti sul caso Liliana Resinovich

Claudio Sterpin è morto, e con lui sembrano svanire anche i misteri che avvolgono il caso di Liliana Resinovich. Sebastiano Visintin, suo marito e unico indagato, afferma di perdere un testimone chiave e afferma che Sterpin conosceva dettagli nascosti sulla vicenda. La sua scomparsa potrebbe cambiare le carte in tavola nelle indagini in corso.

Sebastiano Visintin ha parlato della morte di Claudio Sterpin, avvenuta sabato 14 febbraio. Il marito della compianta Liliana Resinovich si è detto rammaricato che l’ex maratoneta sia scomparso, portando “via con sé i segreti”, e che i due non siano riusciti a parlare di quanto accaduto alla donna che era moglie del primo e amante del secondo. Morte di Claudio Sterpin, parla Sebastiano Visintin L'intervista e la natura della relazione tra i due Le ultime sul caso Liliana Resinovich Morte di Claudio Sterpin, parla Sebastiano Visintin Dopo la morte di Claudio Sterpin – scomparso a 86 anni nella mattinata di sabato 14 febbraio – è tornato a parlare Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per il suo omicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

