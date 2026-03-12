agenti accusati di torture nel carcere minorile di casal del marmo in 10 indagati e 5 sospesi dal servizio

Dieci agenti sono stati indagati e cinque sospesi dal servizio nel carcere minorile di Casal del Marmo, in relazione a accuse di torture e aggressioni. Le indagini sono in corso e si concentrano sui presunti abusi avvenuti all’interno della struttura. La vicenda riguarda episodi che coinvolgono il personale di sorveglianza e le modalità di gestione dei minori detenuti.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta su presunte violenze e torture avvenute all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Dieci agenti della polizia penitenziaria risultano indagati a vario titolo, mentre per cinque di loro i magistrati hanno chiesto la sospensione dal servizio. Ipotesi torture nel carcere minorile di Casal del Marmo Secondo le accuse, tra febbraio e novembre del 2025 alcuni agenti avrebbero compiuto aggressioni e pestaggi ai danni di giovani detenuti, spesso in zone dell’istituto non coperte dalle telecamere di sorveglianza. Nel fascicolo aperto dalla Procura figurano diverse ipotesi di reato: due agenti sono indagati per tortura, cinque per lesioni e tre per falso ideologico in atto pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

