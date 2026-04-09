Autopsia sul corpo di Pamela Genini | prelevate tracce biologiche La madre | Dolci ossessionato da lei

Durante l'autopsia sul corpo di Pamela Genini, alla quale è stata rimossa la testa, sono state prelevate tracce biologiche che saranno sottoposte ad analisi dai Carabinieri del Ris. La madre della vittima ha dichiarato che il suo ex compagno era

Durante l'autopsia effettuata ieri sul corpo di Pamela Genini, a cui ignoti hanno tagliato e portato via la testa, sono state prelevate tracce biologiche, che verranno analizzate ora dai Carabinieri del Ris. La madre di Genini ha detto: "L'ex fidanzato Dolci era ossessionato da lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tomba di Pamela Genini profanata, mamma attacca l'ex Francesco Dolci: "Ossessionato, lei diceva che era pazzo"Mentre si indaga per capire chi abbia profanato la salma di Pamela Genini, rubandone la testa, le persone che hanno amato la modella uccisa da...

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Tomba di Pamela profanata. Un velo copriva il volto. È stato lasciato nel loculoStoffa piegata e riposta dagli autori della decapitazione del cadavere. Eseguita la nuova autopsia che dovrà chiarire quando la bara è stata aperta. . quotidiano.net

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Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com