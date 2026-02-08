Bobo Vieri un bomber tra campo e promozioni | entusiasmo a Palermo tra Decò e Barbera

Bobo Vieri è arrivato a Palermo e ha subito attirato l’attenzione. Il suo passaggio nel centro della città ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi, anche con il tempo grigio e la pioggia. La gente si è radunata per salutarlo e scattare foto, felice di vedere il suo idolo in azione fuori dal campo. Vieri ha camminato tra Decò e Barbera, fermandosi un momento per parlare con alcuni fan. La sua visita ha portato un po’ di colore e di festa in una giornata altrimenti triste.

Bobo Vieri ha fatto capolino nel cuore di Palermo sabato 7 febbraio 2026, in una giornata grigia e piovosa, trasformando una semplice visita in una piccola festa per i tifosi e gli amanti del calcio. L'ex attaccante, simbolo di un'epoca d'oro del calcio italiano, ha diviso la sua giornata tra un evento promozionale decisamente inusuale e la passione per il gioco, recandosi allo stadio Barbera per assistere al match tra il Palermo e l'Empoli, squadra allenata dall'amico Pippo Inzaghi. La giornata di Vieri è iniziata con un'apparizione a sorpresa all'Iperstore Decò, all'interno del centro commerciale Forum, nel quartiere Brancaccio.

